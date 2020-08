Verdachte in beeld na aanslag op Turks-Amstelveense drugshandelaar en zijn dochter

Onderzoek na de schietpartij bij De Grote Wielen in Amstelveen in 2019. Beeld ANP

Dat zei de officier van justitie woensdagmorgen op een inleidende zitting in de strafzaak tegen Patrick van M. (35) en Rosello van T. (46). Die hebben volgens justitie onder anderen de internationaal opererende drugshandelaar en andere in Amsterdam bekende criminelen langdurig geobserveerd met het doel hen te (laten) liquideren.

Wapen haperde

Ahmet G. en zijn dochter hadden die dag in maart 2019 het geluk dat het wapen van de schutter na de eerste schoten haperde, waardoor ze overleefden met verwondingen aan hun been (Ahmet G.) en enkel (zijn dochter).

Volgens justitie viel die mislukte moordpoging midden in de periode van ruim een jaar waarin Van M. en Van T. onder anderen Ahmet G. en een zakenrelatie uitvoerig observeerden.

Observaties en peilbakens

Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie onder meer uit observaties door de recherche, afgeluisterde gesprekken, tijdens observaties gemaakte filmpjes die bij de verdachten in beslag zijn genomen en peilbakens waarmee ze auto’s van kennelijke doelwitten volgden.

Ze zouden hebben besproken hoe ze ‘de routine’ en ‘het ritme’ van hun doelwitten in kaart brachten, deden het geluid van een automatisch wapen na en baalden dat ze ‘hem’ (volgens justitie Ahmet G.) ‘makkelijk hadden kunnen pakken’ bij een bruggetje in Laren.

‘Op het chassis’

Van T. zou degene zijn geweest die de peilbakens onder auto’s ‘plakte’, zoals de recherche in een observatie ook zag. Hij zei dat een baken ‘niet op de uitlaat’ kon worden aangebracht, maar ‘op het chassis’ moest worden gezet.

De verdachten zijn in december gearresteerd en beroepen zich sindsdien op hun zwijgrecht.

Professionele spotters

Onder de andere doelwitten van de ‘professionele spotters’ waren volgens justitie de eerder voor afpersing veroordeelde Itzhak M. en een ander eerder veroordeelde crimineel.

Advocaat Ruud van Boom van Patrick van M. vroeg bij herhaling of zijn cliënt verdacht wordt van betrokkenheid bij de daadwerkelijke aanslag op Ahmet G. in maart 2019. In dat geval wil hij dossierstukken uit het onderzoek naar die aanslag krijgen.

De officier van justitie zei na ruggespraak met de recherche dat ‘momenteel geen verdenking is geformuleerd tegen Van M. en Van T.’ in het onderzoek naar die moordaanslag. Hij ‘snapt dat de verdediging nieuwsgierig is’ naar dat onderzoek, maar wil niet dat de advocaat het dossier van dat nog lopende onderzoek krijgt omdat de verdachte in die zaak nog niet is gearresteerd.

De rechtbank hoopt de zaak in februari te behandelen, in november is er nog een tussentijdse zitting.