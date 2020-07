Verdachte grote wapenvondst Hoofddorp gelinkt aan Ridouan Taghi

De wapens die in de gestolen Renault in de garagebox werden gevonden. Beeld Politie

Het gaat om Zoubeir I. (31). Net als zijn broer Mohammed, kwam I. regelmatig in de Platinum Lounge in Utrecht van Saïd Razzouki en diens broers Mohammed en Zaki. Dat inmiddels gesloten waterpijpcafé gold als een hoofdkwartier van de forse groep rond Taghi en de broers Razzouki, die justitie in het megaproces Marengo vervolgt voor een lange reeks liquidaties en moordplannen.

Arrestatieteams lichtten Zoubeir I. en drie anderen op 18 juni van hun bedden in Hoofddorp, Breukelen, Hillegom en Meppel. Na uitgebreid onderzoek bleken de vier te linken aan het wapenarsenaal – volgens de opsporingsdiensten bedoeld voor liquidaties – dat al in maart 2019 was gevonden in een gestolen Renault Clio in een garagebox in Hoofddorp.

Automatische wapens en handgranaten

Op de achterbank en in de kofferbak van de auto lagen sport- en rugtassen. Daarin zaten acht automatische wapens, twaalf handvuurwapens, geluiddempers en vier handgranaten. Verder lagen er handschoenen, regenpakken, bivakmutsen, vele blanco kentekenplaten en valse kentekenplaten die waren gestolen van een bedrijf in Nieuwegein.

Kort na de wapenvondst was de Amsterdamse onderhuurder Ugur O. (28) van de loods al gearresteerd, omdat zijn vingerafdrukken en dna waren aangetroffen op een van de vuurwapens, een patroonhouder, een van de tassen, een gestolen kentekenplaat die op de auto was gemonteerd en de verpakking van een bivakmuts. Hij is na meer dan een jaar voorarrest onlangs vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Hij ontkent iets met de wapens te maken te hebben.

Dna op wapen

Van Zoubeir I. zat ook dna op een van de wapens in de tassen. In zijn huis vond de politie na zijn arrestatie een vuurwapen. De rechtbank heeft zijn voorarrest onlangs met negentig dagen verlengd. De andere drie verdachten zijn ook via sporen aan de wapenpartij te linken.

De recherche in Noord-Holland probeert in het onderzoek onder codenaam Afan te achterhalen in wiens opdracht het oorlogstuig en toebehoren in de loods werden bewaard. Het antwoord lijkt volgens goed ingevoerde bronnen te liggen in de relatie van Zoubeir I. en zijn broer met de Razzouki’s.

Meerdere groepen uitvoerders

In meerdere grote onderzoeken naar liquidaties en andere aanslagen waarvoor justitie Taghi en zijn groepering verantwoordelijk houdt, zijn vergelijkbare groepen uitvoerders gearresteerd, verspreid over Nederland. In die onderzoeken zitten tientallen verdachten vast, van wie een deel al tot forse celstraffen is veroordeeld.

Dit type professionele organisaties werkt met divisies die los van elkaar staan, zodat niet de hele structuur kan worden ontmanteld als de recherche één onderdeel in beeld krijgt.

‘Spotters’ en ‘hitters’

Groepen criminelen die elkaar of elkaars rollen veelal niet kennen, worden ingeschakeld voor het regelen van wapens, gestolen (vlucht)auto’s en de voorbereiding en uitvoering van de moorden. ‘Spotters’ observeren doelwitten, ‘hitters’ schieten die dood, ‘riders’ zijn chauffeurs voor de moordenaars.

Het Openbaar Ministerie laat weten niet op de zaak in te willen gaan. De advocaat van Zoubeir I.’s zegt geen behoefte te hebben te reageren.