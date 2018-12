Verdachte gewelddadige winkeldiefstallen opgepakt

In een aantal gevallen bedreigde hij het winkelpersoneel, evenals een handhaver, met een mes. Soms kwam de verdachte zelfs nog een keer terug en begon hij opnieuw met dreigementen.



Diverse personeelsleden hebben de dreigementen dusdanig als heftig ervaren dat ze langdurig hun werk niet konden uitoefenen, overgeplaatst werden of zelfs professionele psychische hulp nodig hadden.



Gestolen fiets

De man was op vele plaatsen in Amsterdam actief: op het Buikslotermeerplein, Oostelijke Handelskade, Jodenbreestraat, Eerste Oosterparkstraat, Overtoom, Spaarndammerstraat, Plein 40-45, Tweede Hugo de Grootstraat en de Haarlemmerstraat.



Hij gebruikte een gestolen fiets om bij de winkels langs te gaan. Daar stal hij veel producten: van elektrische apparatuur en sportkleding tot aan parfum. De gestolen spullen verkocht hij vervolgens zo snel mogelijk.



WhatsApp-groepen

De winkelketens waar de verdachte steeds zijn slag sloeg, hadden WhatsApp-groepen opgericht om elkaar en de recherche in te lichten. In totaal zijn er negentien aangiften gedaan tegen de man.



In zijn woning trof de politie een mes aan waarmee hij mogelijk heeft gedreigd. Verder werd een gestolen fiets en een behoorlijke hoeveelheid gestolen kleding aangetroffen en in beslag genomen.



De verdachte wordt vrijdag voorgeleid.