Verdachte gepakt voor gewelddadige dood dakloze Pool bij Sloterplas

De plek aan de rand van de Sloterplas waar Krysztof Malinowski werd gevonden. Beeld Jakob Van Vliet

De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. Of hij behoorde tot de groep van 15 tot 25 alcoholverslaafde Polen waarvan het slachtoffer deel uitmaakte, moet uit nader onderzoek blijken.

De onderzoeksrechter zal vrijdag bepalen of de verdachte in de cel moet blijven.

Malinowski was op 6 september in 1979 geboren in Rybnik, een Zuid-Poolse mijnstad, en naar Nederland gekomen op zoek naar werk in de bouw en een beter leven.

Hij sliep sinds februari in één van de tentjes in een drassige grasstrook tussen de zuidoostelijke oever en het Christoffel Plantijnpad, niet ver van de watersportverenigingen en de scouting. Een hondenuitlater vond hem die maandag 24 augustus vlakbij zijn gehavende tent.

Krysztof Malinowski. Beeld Privé

Overlast

Met de andere veelal aan alcohol verslaafde, dakloze Polen veroorzaakte Malinowski overlast in de omgeving van de Sloterplas en in de binnenstad. Ze stalen vaak uit winkels.

Het forse rechercheteam dat onder codenaam 13Baylorie onderzoek doet naar het fatale misdrijf, kwam maar mondjesmaat verder met het onderzoek in het troebele milieu waarin het slachtoffer verkeerde.

Publiciteit

Mogelijk mede door de recente publiciteit over de zaak, onder meer in Het Parool, kwam de zaak in een stroomversnelling. Mogelijk hielp de beloning van 15.000 euro die was uitgeloofd voor de gouden tip.

Het meest voor de hand liggende scenario waarmee de recherche werkte, was een conflict binnen de groep. In hun harde, licht ontvlambare wereldje kan een ruzie om niets uit de hand lopen, en moet je je schaarse bezittingen soms letterlijk met je leven verdedigen, was het beeld. Malinowski liep na een operatie op krukken en was dus extra kwetsbaar.

Krysztof Malinowski. Beeld Privé