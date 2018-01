Verdachte fatale brand Diemen bekent brandstichting

Justitie vervolgt Gilermo en Simona omdat zij de brand zouden hebben gesticht om de brandverzekeraar op te lichten. Broer I. heeft zijn spijt betuigd voor de zaak, die volgens hem volledig uit de hand is gelopen.



De advocaat van Gilermo I., Christian Flokstra bevestigt dat zijn cliënt heeft bekend. "Hij zal op een later moment meer openheid van zaken geven."



Tienduizenden euro's

In zijn bekentenis zegt I. naar verluidt dat hij door anderen in het plan is meegenomen. Ook stelt hij dat het eerst aan anderen is om openheid van zaken te geven over de gang van zaken rond de brand.



Daarmee doelt hij volgens het OM op zijn zus Simona, die tot nu toe zwijgt. Zij sloot kort voor de brand een brandverzekering af. Een dag na de fatale brand diende ze een claim in bij de verzekeringsmaatschappij, naar verluidt voor enkele tienduizenden euro's.



Opmerkelijk is ook dat een aantal waardevolle spullen van Simona I. niet in haar huis lagen toen de brand uitbrak. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt ook uit afgeluisterde gesprekken dat I. bij de brandstichting betrokken was.



