Verdachte explosies Poolse supermarkten gelinkt aan derde aanslag

Een supermarkt in Beverwijk werd meermaals getroffen. Beeld ANP

A. heeft zich tot nu toe beroepen op zijn zwijgrecht en zei maandag pas als het onderzoek volledig is afgerond - vermoedelijk half oktober - eventueel te willen praten. Justitie beschouwt hem als uitvoerder van tenminste twee bomaanslagen, volgens de aanklaagster ‘op professionele wijze en met zware explosieve constructies’ gepleegd.

In het omvangrijke onderzoek heeft het OM minimaal vijf verdachten op de korrel. Vier van hen zitten vast, een heeft nadat hij vrijkwam uit voorarrest de wijk genomen naar het buitenland. Tegen hem is wel een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Raadsel

De eigenaren van de supermarkten in Beverwijk, Tilburg en Aalsmeer hebben nog altijd geen idee in welke hoek de opdrachtgevers moeten worden gezocht, zo liet een van hen optekenen in de rechtbank. “We staan nog steeds voor een raadsel,” zei hij. Volgens hem is ‘alle hoop’ erop gevestigd dat de verdachten gaan praten.

Justitie ziet in elk geval verband tussen vijf explosies bij vier Poolse supermarkten in Beverwijk, Heeswijk-Dinther, Tilburg en Aalsmeer in december 2020 en januari van dit jaar. De verdenkingen tegen de verdachten zijn niet identiek, maar tussen alle zaken bestaat wel overlap, aldus de aanklaagster. Volgens haar wijst alles op het werk van een organisatie.

Maandag verscheen naast Hyron A. de 26-jarige Amsterdammer Antonio N. voor het eerst voor de rechter. Hij zou bij aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther in december vorig jaar als chauffeur hebben opgetreden. Zijn advocaat noemde hem ‘een kleine speler’ in het grote geheel, ‘die niet wist waarom hij mensen heen en weer reed’.

De rechtbank beslist aan het einde van de dag of de twee verdachten onder voorwaarden tijdelijk vrijkomen, zoals hun raadsvrouwen vroegen. Het OM verzette zich fel tegen de verzoeken. Volgens de aanklaagster hebben de aanslagen voor grote maatschappelijke onrust gezorgd.

In de zaak staat volgende week maandag een derde verdachte voor het eerst voor de rechter. Hij zou een meer sturende rol hebben gehad.