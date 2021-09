Verdachte doodsteken Utrechtse moeder gaf les op basisschool Zuidoost

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

De 34-jarige Clarinda uit Utrecht werd in het bijzijn van haar 1-jarige kind neergestoken. Ze raakte zwaargewond en overleed ter plaatse. Het kind, van wie de aangehouden verdachte de vader is, bleef ongedeerd.

De verdachte uit Nieuwegein zou dit schooljaar twee dagen per week lesgeven aan groep 8, bevestigt een woordvoerder van De Tamboerijn na berichtgeving van AT5. “Omdat het schooljaar pas net begonnen is, stond hij in totaal vier dagen voor de klas.” De school aan de Reigersbos bracht ouders afgelopen weekend met een brief op de hoogte. Maandag is met kinderen uit de bovenbouw gesproken en ’s avonds konden ouders die daar behoefte aan hadden de school binnenlopen om ‘stoom af te blazen en vragen te stellen’.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Het Brabants Dagblad schreef eerder dat het slachtoffer vorig jaar meldde te zijn mishandeld door Van den D. Politie en het Openbaar Ministerie bevestigden dat er relatieproblemen waren tussen beiden. De basisschoolwoordvoerder benadrukt dat de leerkracht ‘een goede sollicitatieprocedure’ van vier rondes doorliep en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikt. “Hij ging goed met de kinderen om en als zo’n VOG wordt afgegeven, ga je ervan uit dat het in orde is.”

Medewerkers, leerlingen en ouders reageerden ‘best geschokt’ op het nieuws, aldus de woordvoerder. “Maar doordat hij pas kort lesgaf, was er nog geen sterke band ontstaan. Wel houden we in de gaten hoe het met de leerlingen uit groep 8 gaat.”