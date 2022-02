Verdachte doodsteken Paolo Moroni in woning op VOC-kade was net vrijgelaten psychiatrisch patiënt

Rotterdammer Mustapha T. (38), die ervan wordt verdacht dat hij op 27 januari in de Amsterdamse binnenstad de Italiaanse computeringenieur Paolo Moroni (42) heeft doodgestoken, was net vrij na een psychiatrische dwangopname.

T. was opgenomen omdat hij als een gevaar voor zichzelf en voor anderen werd gezien. Volgens ingewijden heeft hij Moroni met vele steken omgebracht.

GGZ-verleden

De verdachte heeft een verleden in de geestelijke gezondheidszorg en kwam al vaak met de politie in aanraking. Dat was ook op basis van zware verdenkingen, waaronder een levensdelict, maar in die zaak vond de recherche niet voldoende bewijs voor een veroordeling.

Andere strafzaken draaiden om zeer diverse verdenkingen variërend van drugshandel via bedreigingen tot vernielingen en serieuze overlast tot verkeerszaken, zoals rijden zonder rijbewijs of het verlaten van de plaats van een ongeval. Hij heeft een fors strafblad, maar bleef ook geregeld onbestraft wegens gebrek aan bewijs.

Enkele maanden geleden werd hij in Amsterdam gedwongen opgenomen. Volgens diverse goed ingevoerde bronnen is hij na korte tijd overgedragen aan een ggz-instelling in Rotterdam. Daar is hij kennelijk al snel naar een instelling gegaan waar hij niet 24 uur per etmaal zat opgesloten, of op vrije voeten gesteld. Als bijvoorbeeld een psychose onder controle is, is dat overigens gebruikelijk. Jaarlijks vinden in Nederland zo’n tienduizend gedwongen psychiatrische opnamen plaats.

Metromoord

Bij levensdelicten gepleegd door mensen met ernstige psychiatrische problemen, was de samenwerking tussen justitie en zorg in het verleden soms slecht. Na de ‘metromoord’ van 27 juli 2017 bood justitie bijvoorbeeld excuses aan voor fouten. Een willekeurige reiziger was in lijn 53 vermoord door een psychotische patiënt die niet adequaat was behandeld. Ook bij de moord op Els Borst in 2014 door een psychiatrisch patiënt verliep die samenwerking tussen justitie en zorg slecht. Het is onduidelijk of bij verdachte T. iets soortgelijks speelt.

De politie trof de omgebrachte Paolo Moroni op donderdagavond 27 januari aan in zijn nieuwbouwappartement aan de VOC-kade op Oostenburg in Amsterdam. Hoe de verdachte en hij met elkaar in contact waren gekomen en wat er precies is gebeurd, onderzoekt de recherche nog. Het appartementencomplex was pas onlangs opgeleverd en staat nog goeddeels leeg.

Rome

Computeringenieur Moroni, die onder meer computerapplicaties ontwikkelde voor verschillende bedrijven, was geboren en getogen in het dorp Allumiere, ten noordwesten van de Italiaanse hoofdstad Rome, waar hij aan de universiteit studeerde.

In diverse Italiaanse media vertelden familieleden, de advocaat van de familie en de burgemeester van Allumiere kort na zijn dood over de schok die het bericht teweeg had gebracht. Nadat een patholoog sectie had verricht, is zijn lichaam naar Italië overgebracht waar zijn naasten een afscheidsdienst hielden.

Zijn familie had tot in de week voor zijn dood contact met het slachtoffer, maar kon hem sinds die zondag niet meer bereiken. Hij woonde sinds 2009 in Nederland, nadat hij eerder in Zwitserland en Duitsland had gewoond en gewerkt.

Een broer omschreef hem in Italiaanse media als ‘sereen en vredig’. Naasten speculeerden over een verkeerd afgelopen ontmoeting in zijn huis of een fatale roofoverval.

Moroni was pas een paar weken terug uit zijn geboortestreek in Italië, waar hij familie had bezocht.

Donderslag bij heldere hemel

Volgens de advocaat van de familie is ‘zeker sprake van moord’ en hopen de nabestaanden dat de dader of daders op camerabeelden te zien zijn. De burgemeester van het dorp noemde de gewelddadige dood van Moroni in de Italiaanse media ‘een donderslag bij heldere hemel’.

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de Amsterdamse politie en justitie doen nog geen mededelingen over de voortgang van het onderzoek en over het psychiatrische verleden van de verdachte. “We kunnen niet inhoudelijk reageren omdat de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens de politie en het Openbaar Ministerie geen ruimte biedt dergelijke informatie over het verleden van deze verdachte te delen met de pers,” aldus een woordvoerder van het OM.



De rechtbank besloot maandag dat de verdachte nog zeker negentig dagen vast blijft zitten.