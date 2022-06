Verdachte doodslag Krzysztof Malinowski op vrije voeten

De rechtszaak wordt vooral gekenmerkt door tegenstrijdige verklaringen van de veelal aan alcohol en drugs verslaafde getuigen. Beeld Jakob Van Vliet

Wat er zich in de nacht van 23 op 24 augustus 2020 in het tentenkamp aan de Sloterplas heeft afgespeeld, is gedeeltelijk in nevelen gehuld. Duidelijk is dat Malinowski het niet heeft overleefd. Hij werd in de middag van 24 augustus door een hondenuitlater aangetroffen, zijn lichaam gewikkeld in een koepeltentje, half aangespoeld, half in het water. Malinowski stierf in het ziekenhuis aan hersenletsel. Hij had schedelfracturen, een gebroken hals vlak bij zijn strottenhoofd en breuken in zijn linkerschouderblad en zijn rechteronderarm.

Op dit moment zijn er twee verdachten: Robert N. en Lukasz U.. Die laatste is op dit moment spoorloos. De rechtszaak wordt vooral gekenmerkt door tegenstrijdige verklaringen van de veelal aan alcohol en drugs verslaafde getuigen. Mattanja Glismeijer, de advocaat van N., wees er in een eerdere zitting op dat de belastende verklaringen tegen haar cliënt niet betrouwbaar zijn. ‘Het is een atypische zaak’, stelt de raadsvrouw met gevoel voor understatement, en daarom vraagt ze vrijspraak voor haar cliënt.

Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar celstraf tegen beide verdachten. N.’s voorarrest is vandaag opgeheven. Hij mag de uitspraak in vrijheid afwachten. De rechtbank vonnist op 8 augustus.