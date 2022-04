Verdachte doodschieten Roberto Kida in Paramaribo: ‘Ik wilde voorkómen dat het uit de hand zou lopen’

Een politieagent houdt de wacht voor café Shisha in Paramaribo. Beeld ANP / ANP

De Nederlands-Surinaamse Van der M. zat vrijdag voor het eerst voor de Amsterdamse rechtbank. Hij werd in februari door Frankrijk aan Nederland uitgeleverd, nadat hij daar een celstraf van vijf jaar voor een drugstransport had uitgezeten.

Fataal schot in de borst

Van der M. heeft bij de politie toegegeven dat hij ‘Berto’ Kida in de vroege ochtend van vrijdag 12 januari 2018 met een pistool in zijn borst schoot, waarna die overleed.

Dat gebeurde in club PP Shisha Lounge, eigendom van zijn moeder en stiefvader, waar in 2015 ook al de Amsterdamse liquidatieverdachte Marchano Pocorni was doodgeschoten.

Na een nacht vol drank en drugs maakte Kida volgens de advocaat van Van der M. steeds stampij, zowel binnen in het café als voor de deur. Van der M. probeerde hem tot de orde te roepen, omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de shishalounge van zijn familie.

Kida bleef maar terugkeren, ook nadat Van der M. de rolluiken naar beneden had gedaan. Volgens sommigen had het latere slachtoffer een pistool in zijn broekband. Aan de achterkant van de zaak gooide hij een vuilnisbak door een raam, en vervolgens kwam hij weer binnen, waarna Van der M. hem rond zes uur in de ochtend neerschoot.

‘Pech met vervolging in Nederland’

De raadsman van Van der M. betoogde dat die pech heeft dat hij op verzoek van de Surinaamse autoriteiten door justitie in Amsterdam wordt berecht. “Wij zullen ons beroepen op noodweer of noodweerexces (doorgeschoten zelfverdediging). De Surinaamse wetgeving is anders dan de Nederlandse. Als daar iemand agressief blijft terugkeren nadat je hem hebt weggestuurd, mag je schieten. Deze meneer kwam kéér op kéér terug. De politie daar zei dat het nog meeviel dat mijn cliënt niet vaker heeft geschoten.”

De Nederlandse regels voor noodweer en noodweerexces zijn veel strenger en uiteraard past de Amsterdamse rechtbank de Nederlandse wet toe, maar de advocaat zal tijdens de inhoudelijke behandeling om mildheid vragen omdat de ‘doodslag’ in Suriname was, waar andere regels gelden.

Van der M. kreeg het laatste woord. “Mevrouw de officier zegt dat ik opzet had op de dood, maar ik heb juist zo veel mogelijk gedaan om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen. Meneer kwam naar mij toe. Als sprake was geweest van voorbedachte rade, had ik de rolluiken niet naar beneden gedaan.”

De rechtbank houdt hem in de cel. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.