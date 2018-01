Verdachte dodelijke steekpartij metro blijft vastzitten

O. heeft niet alleen een historie met psychiatrische ziektebeelden, maar ook met geweld. Hij pleegde al eerder een roofoverval. Ook viel hij in het AMC een verpleegkundige aan.



Het OM wilde die zaak voegen bij de steekpartij in lijn 53, maar de verpleegkundige trok de medewerking in.



Doodsoorzaak

Het AMC heeft onderzocht of O. op 27 juli op goede gronden met verlof is gestuurd. Het rapport dat het ziekenhuis heeft laten maken, is naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestuurd. De Inspectie noch het AMC doen mededelingen over het rapport.



De inhoudelijk zitting over de metromoord zal waarschijnlijk plaatsvinden in april. De familie liet weten dan gebruik te willen maken van het spreekrecht.



De melding van de officier dat de doodsoorzaak officieel is vastgesteld op bloedverlies, mogelijk in combinatie met longfunctiestoornis, zorgde voor ontroering bij de nabestaanden van het slachtoffer, een 38-jarige Amsterdammer.