Verdachte dodelijk ongeval met verkeersregelaar Waterlooplein: ‘Ik wil nooit meer op vrachtwagen zitten’

Stapvoets reed bestuurder Eppo van W. zijn vrachtwagen achteruit, wat verkeersregelaar Meijning het leven kostte. Beeld Jakob van Vliet

Het ongeluk gebeurde op 29 november 2021 even voor 08.00 uur op de doorgaande weg tussen het Mr. Visserplein en de Amstel. Van W. bestuurde een vrachtwagen met zand dat naar de bouwplaats op het Waterlooplein moest. De 66-jarige verkeersregelaar Meijning moest tijdens de donkere, regenachtige ochtendspits in zijn eentje het verkeer, maar ook de vrachtwagen in goede banen leiden.

Al twee weken reed vrachtwagenbestuurder Van W. ‘af en aan’ naar het bouwterrein, verklaart hij in de rechtbank. Anders dan normaal moest hij die ochtend een stuk achteruitrijden over de doorgaande weg, om voorwaarts het bouwterrein op te kunnen rijden, zegt hij. “Ik overlegde met de uitvoerder waar ik mijn spullen moest storten. Daarna ben ik naar de verkeersregelaar toegelopen en heb ik gezegd dat ik over de weg achteruit moest rijden.”

Stapvoets reed Van W. achteruit, vertelden getuigen eerder. Van W. verklaart dat hij Meijning, die het overige verkeer tegen zou houden, via zijn spiegel en achteruitrijcamera in de gaten hield. “Een milliseconde zag ik hem niet. Toen hoorde ik iemand ‘ho, stop’ gillen en ben ik meteen gestopt.” Het was te laat: Meijning was onder de vrachtwagen terechtgekomen en overleed ter plekke.

Schuldig

Volgens de officier van justitie is Van W. schuldig aan het ongeluk. “Of het een tik of een duw was: de vrachtwagen raakte het slachtoffer, waardoor die ten val kwam. Er werd getoeterd en geroepen, maar pas toen een getuige uw cabine had opengetrokken, stopte u, volgens getuigen.” Hij had direct moeten stoppen toen Meijning uit zijn zicht verdween, meent de officier. Ze eist daarom 140 uur taakstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

Van W. zegt dat hij in zijn beleving zo snel mogelijk stopte, ‘zodra ik ook maar iets hoorde’. “Ik heb veel spijt van wat er gebeurd is en ik weet niet wat ik anders had kunnen doen.” De rechter knikt begrijpend: “Het is ons volstrekt duidelijk dat niemand dit gewild had.”

‘Rijden met de baas ernaast’

Van W. is na het ongeluk gestopt als vrachtwagenchauffeur en zegt ‘nooit meer op een vrachtwagen te willen zitten’. “Ik heb eerst een week gehuild. Daarna hebben ze me verplicht om elke dag een paar uur op de vrachtwagen te rijden, met de baas ernaast. Maar na twee weken ben ik naar mijn moeder in Drenthe gegaan en heb ik niet meer gewerkt.” Hij zit nu in een re-integratietraject.

De jongste zus van Meijning vertelt in de rechtbank wat voor gemis het is. “Gerard was een zachtaardige kerel, die als verkeersregelaar eindelijk werk gevonden had waar hij zijn ei in kwijt kon.”

De uitspraak volgt op woensdag 26 april.