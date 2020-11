Verdachte die babyzoontje doodde in Noord zit langer vast

Beeld Getty Images

Over E., die niet bij de pro-formazitting aanwezig was, moet nog een rapportage worden gemaakt door een psychiater en psycholoog. Ook het pathologische onderzoek naar de exacte doodsoorzaak van de baby is niet afgerond.

De zaak wordt aangehouden tot 19 januari. E. staat ook terecht voor zware mishandeling van haar oudste kind en het verbergen van het lijkje in weekendtas in een kast.

Zes jaar geleden probeerde E. in een psychose haar oudste kind, destijds een peuter van anderhalf, te wurgen. Het inmiddels bijna acht jaar oude meisje kon worden gered door een vriendin die de deur intrapte.