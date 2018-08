Verdachte brandstichting Turks consulaat langer vast

Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt er van verdacht een brandend voorwerp in de richting van het pand op het Museumplein te hebben gegooid.



Op camerabeelden is te zien dat de verdachte drie voorwerpen gooit, meldt het OM. Een eerste ging brandend richting voorgevel en spatte in de tuin uiteen waardoor brand ontstond. De brandweer wist die brand al snel te blussen.



Zwijgrecht

Een tweede en derde voorwerp werden in dezelfde richting gegooid, maar daarbij waren geen vlammen te zien.



Waarom de verdachte dit deed is nog onduidelijk, de man beroept zich op zijn zwijgrecht en heeft nog geen enkele verklaring afgelegd. Uit het onderzoek kwamen nog geen aanwijzingen dat hij terroristisch bedoelingen had.



Bij de aanhouding zaterdag loste de politie een waarschuwingsschot.