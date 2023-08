Verdachte brandstichting Riekerhaven ‘worstelde in dagen voor brand met stukgelopen relatie’

In november 2022 woedde een grote brand in een appartementencomplex op Riekerhaven in Amsterdam-Nieuw-West. Beeld Dingena Mol

Donderdag verscheen Mohamed S. (28) voor de Amsterdamse rechtbank voor een pro-formazitting. De in Aleppo geboren Syriër zit nog altijd in voorarrest: hij wordt ervan verdacht de brand op Startblok Riekerhaven in Amsterdam-Nieuw-West, waar studenten en statushouders samenwonen, afgelopen november te hebben aangestoken.

Bij die brand is een blok met 64 wooncontainers volledig afgebrand. Een ander blok, met nog eens 78 woningen, werd onbewoonbaar verklaard wegens waterschade. In totaal 142 mensen verloren bij de brand hun huis.

Van de rechter moet S. in voorarrest blijven. Hoewel hij al een jaar vastzit, denkt de rechter niet dat hij langer vastzit dan de mogelijke straf die hij zou krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

Stukgelopen relatie

Mohamed S. werd een halfjaar geleden door de rechter naar het Pieter Baan Centrum gestuurd. Het Openbaar Ministerie zag namelijk ‘problematiek in de persoonlijkheid’ bij S. Nu is het onderzoek in het Pieter Baan Centrum afgerond.

Volgens de advocaat van S., Patrick Rombouts, is er ‘geen evidente stoornis’ bij Mohamed S. vastgesteld. “Ook is er geen recidivegevaar, zij kunnen daar eigenlijk niet veel over zeggen.” S. heeft echter niet volledig meegewerkt aan het onderzoek; hij wilde bij behandelaren geen vragen beantwoorden over het incident.

Rombouts wijst erop dat S. – die worstelde met zijn seksuele geaardheid – in de dagen voorafgaand aan de brand gespannen was, wat volgens hem kwam door een ‘stukgelopen relatie’, met iemand die niet op Riekerhaven woonde. S. gebruikte soms ook drugs, maar het is onduidelijk of hij dat rondom de brand ook deed: er werd geen bloedtest afgenomen.

Rombouts zegt dat de relatieproblemen de WhatsApp-berichten verklaren die S. naar een vriend stuurde op de avond voor de brand, over dat hij ongelukkig was in zijn woning en dat hij ‘zijn huis zou willen verwoesten’.

Agressief

De officier van justitie citeert ter zitting uit het rapport dat S. met één persoon op relationeel vlak een ‘slechte ervaring’ had, gedurende anderhalf tot twee jaar lang. “Deze man probeerde zijn leven te frustreren,” zegt de officier, “en hem van zijn doelen af te houden.”

Zij ziet dit echter juist als bewijs dat S. de brand heeft aangestoken. Volgens haar zou de verdachte in de politieauto hebben gezegd: “I hope he is burning,” mogelijk verwijzend naar de man met wie hij problemen had gehad. Het Pieter Baan Centrum ziet vermoeden dat er, door de relatieproblemen, sprake is geweest van ‘waanachtige belevingen’.

Ook haalt de officier aan dat S. niet zelf de brandweer heeft gealarmeerd toen de brand was uitgebroken, en dat hij leek te lachen en te gniffelen toen hij werd opgepakt. Een getuige zou hebben gezegd dat S. daags voor de brand erg agressief was.

Als de rechter Mohamed S. vraagt hoe het met hem gaat, zegt hij dat hij ‘niet weet hoe hij deze vraag moet beantwoorden’. Hij zegt ook ‘geen reden’ te zien waarom hij in het Pieter Baan Centrum is opgenomen.

45 betrokkenen

Tijdens de zitting voegen 45 betrokkenen zich bij de zaak: allemaal mensen die tijdens de brand hun huis zijn kwijtgeraakt. Volgens advocaat Rombouts hebben zij bij elkaar 'tonnen’ aan schadevergoeding gevorderd.

Onder hen zijn Roos (24) en Melissa (27), die voor het eerst bij een zitting van het proces zijn. Roos woonde op dezelfde gang als S. in het appartementencomplex. “Ik vond het minder emotioneel dan ik van tevoren had verwacht,” zegt zij. “Dat er nu schot in de zaak zit en het richting einde gaat, helpt enorm.”

Het viel Melissa daarentegen zwaarder om op de zitting te verschijnen. "Er komt toch weer boosheid bij kijken.” Zij vindt het lastig om enkel op S. vergoeding te verhalen, omdat ze vindt dat verhuurder De Key ook steken heeft laten vallen.

“Iedereen kijkt naar de andere slachtoffers,” besluit Mohamed S., “maar ik ben ook slachtoffer. Al een jaar staat mijn leven stil.”

Op 27 oktober wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De behandelaren van het Pieter Baan Centrum worden dan ook opgeroepen.

Over de auteur: algemeen verslaggever Tahrim Ramdjan schrijft sinds 2019 voor Het Parool, onder meer over alledaags nieuws, recht, jongeren, discriminatie en stadsdeel Zuidoost. Tips zijn welkom op t.ramdjan@parool.nl.