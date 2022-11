Verdachte brand Riekerhaven 14 dagen langer vast

De brand in het appartementencomplex in de Voetbalstraat brak zondag uit. Beeld Dingena Mol

De man woont in het appartement waar de brand ontstond. Eerder die zondagochtend was er al een melding geweest van geluidsoverlast uit deze woning. Toen de politie aankwam, was er net brand uitgebroken. Die greep snel om zich heen. Verschillende bewoners hebben gezegd dat de man psychische problemen heeft.

Het vuur woedde in het Startblok Riekerhaven, een complex van containerwoningen voor statushouders en jongeren in de wijk Slotervaart. Een deel van het complex ging in vlammen op en stortte in. Voor de bewoners van de verwoeste woningen is onderdak geregeld. Er lopen verschillende crowdfundingsacties voor gedupeerden die al hun spullen zijn kwijtgeraakt.

Volgens verscheidene bewoners waren er al langer zorgen over de (brand)veiligheid van het complex. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

