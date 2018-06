Verdachte beschieting Panoramapand is lid motorbende

De explosie werd door omstanders als 'een zeer harde knal' omschreven De redactie zegt blij te zijn dat de politie een verdachte heeft aangehouden © -

Panorama schrijft geregeld over misdaad, ook over de bloedige vetes die verschillende misdaadgroeperingen uitvechten.



Recent werd in het criminele milieu verbolgen gereageerd op publicaties van Panorama over de Amsterdams-Utrechtse onderwereld.



No Surrender

In 2014 tekende toenmalig Panorama-hoofdredacteur Frans Lomans na bedreigingen van motorbende No Surrender een contract waarin hij beloofde niet meer over de motorclub te schrijven.



In de Panorama-editie van deze week staat een lang verhaal over de Amsterdams-Utrechtse onderwereld. In het stuk komen de voortvluchtige kopstukken Ridouan Taghi en Said Razzouki uitgebreid aan bod.



Antje van de Tillaert

Ook de mogelijke achtergronden van verschillende liquidaties worden besproken, al blijven nieuwe onthullingen uit. Het artikel is geschreven door 'Antje van de Tillaert', een pseudoniem van een onbekende die nu en dan voor Panorama schrijft. Die onbekende beheert ook al enige tijd weblog 'Boevennieuws.'



Het is niet de eerste aanslag met een antitankwapen in Amsterdam: in 2011 schoten Amsterdamse criminelen een granaat op de rechtbank aan de Parnassusweg, in 2007 vuurden onbekenden op de extrabeveiligde rechtbank in Osdorp. In 2006 was ook de drukkerij van krantencombinatie PCM doelwit.