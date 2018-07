Verdachte beschieting pand Panorama langer vast

De 25-jarige Rotterdammer zit sinds 9 juli vast op verdenking van het medeplegen van de beschieting op het pand aan de Teleportboulevard in West met een raketwerper. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.



In de zaak zit ook nog een andere man vast uit Woerden. De politie arresteerde hem de ochtend na de beschieting. Deze verdachte is de baas van motorclub Caloh Wagoh Main Triad in Woerden.



De gevel van het gebouw werd op donderdagavond 21 juni onder vuur genomen. Niemand raakte gewond bij de beschieting. In het pand zit onder meer Pijper Media. Dit is de uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu, die hier ook hun redacties hebben.