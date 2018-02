Verdachte bekent bekrassen van auto's in de Baarsjes

Dat bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Vorige week werden beelden vrijgegeven van een man die met een scherp voorwerp krassen aanbracht op geparkeerde auto's op de Baarsjesweg in West. Kort daarop werd de man aangehouden.



Tussen juli en eind oktober 2017 werden meerdere auto's bekrast rond de Postjesweg en de Paramaribostraat in West. De man heeft volgens een woordvoerder van de politie een aantal van de vernielingen bekend.



Het is nog onduidelijk of hij verantwoordelijk is voor de vernieling van al de auto's die in deze periode in de wijk zijn bekrast, of dat dit het werk is geweest van meerdere vandalen. Het onderzoek loopt nog bij de recherche.