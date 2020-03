Verdachte Anouar Taghi wil andere rechtbank in zaak moord op Wiersum

Advocaat André Seebregts komt aan bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

Dat stelde zijn advocaat André Seebregts woensdagmiddag aan het begin van de eerste inleidende zitting in zijn zaak in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Zowel de Amsterdamse rechtbank als het hoofdstedelijke gerechtshof brachten op de dag van de moord op Wiersum op 18 september in Amsterdam-Buitenveldert een persbericht uit waarin zij stelden ‘diep geschokt’ te zijn doordat Wiersum ‘op gewelddadige wijze om het leven was gebracht’.

In de Amsterdamse rechtbank was een drukbezochte herdenkingsdienst.

Seebrechts: “De rechtbank moet zelfs de schijn vermijden te dicht bij zaak betrokken te zijn.”

Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen het doorverwijzen van de zaak omdat ‘sprake was van landelijke geschoktheid’: ook andere rechtbanken zijn geschokt, dus verplaatsing van de zaak zou niet helpen.

De rechtbank zal pas later op het verzoek beslissen.