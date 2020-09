Verdachte Albanees drugskartel aangehouden in West

In een verborgen ruimte, die alleen kon worden opengemaakt als de achterbank naar voren was geklapt, vond de politie in 2017 1,4 miljoen euro cash. Beeld Politie Amsterdam

Een tweede Albanese verdachte is aangehouden in Ter Apel, waar hij in vreemdelingendetentie zat.

In Operatie Los Blancos werkten de Italiaanse autoriteiten vijf jaar samen met onder andere Nederland om het actiefste Albanese drugssyndicaat van Europa te ontmantelen.

Eerder waren al 84 leden van de organisatie gearresteerd in Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland. Gedurende het onderzoek zijn 4700 kilo cocaïne en 5,5 miljoen euro in beslag genomen.

Syndicaat

In Nederland waren in het onderzoek op 31 oktober 2017 al zeven verdachten, gearresteerd, onder wie de leider van de Nederlandse tak van de organisatie Ilirjran M. (toen 36) en zijn rechterhand Ervin K. (toen 37), allebei uit Amstelveen.

Die groep moet nog altijd voor de rechter komen, doordat hun proces onder meer door corona vertraging heeft opgelopen. Waarschijnlijk dient de rechtszaak begin volgend jaar.

Het syndicaat Kompania Bello stond onder leiding van twee Albanezen die dinsdag in Ecuador en Dubai zijn gearresteerd. Die laatste, Denis Matoshi, onderhield de contacten met alle clans die de cocaïne door Europa distribueerden, waaronder de Nederlandse groep die eind 2017 is opgerold.

Verborgen ruimtes

Kompania Bello deed direct zaken met de Zuid-Amerikaanse, produceerde zelf cocaïne (de ‘blokken’ kregen het stempel ‘Kompania Bello’) en verscheepte die in grote partijen naar met name de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg. Van daaruit distribueerden de lokale takken van de organisatie de drugs zelf verder. Veelal brachten ze de partijen over de grenzen in verborgen ruimtes in auto’s, zoals achter het dashboard, in de ruimte van de airbag aan de bijrijderskant of onder de vloer.

De leden van de organisatie leefden in Europa onder de radar, veelal in dure appartementen met inpandige parkeergarages, en communiceerden via versleutelde berichten.

Dat Albanezen legaal meermaals van naam kunnen wisselen, compliceert de onderzoeken, bovendien gebruiken ze ook vervalste of valse papieren.

Vernuftig weggewerkt

In een verborgen ruimte in de achterbak van een auto die de organisatie gebruikte, vond de Amsterdamse politie eerder 1,4 miljoen euro aan contanten. De ruimtes waren vaak vernuftig weggewerkt en soms alleen te openen met een hydraulisch systeem.

Operatie Los Blancos van de vele internationaal samenwerkende opsporingsdiensten werd geleid vanuit Florence, waar het syndicaat het Europese hoofdkwartier had.

De Italiaanse autoriteiten spreken van ‘de grootste Albanees sprekende misdaadorganisatie ooit’ met een verfijnd businessmodel dat de hele keten van de cocaïnehandel dekte. De drugswinsten werden weggesluisd via het van oorsprong Chinese ‘fei ch’ien-systeem’, een op hawalabankieren gelijkend ondergronds bankierstelsel dat op vertrouwen rust en geen sporen nalaat.