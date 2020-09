Verdachte ‘agent’ aangehouden die 89-jarige vrouw beroofde

Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer, woonachtig in West, werd op woensdag 27 mei rond 17.15 uur gebeld. De man aan de telefoon stelde zich voor als politieagent Hendriks van bureau Marnixstraat. Hij vertelde dat er iets aan de hand was met de bankrekening van de vrouw en dat daarom haar bankpas moest worden opgehaald.

Kort daarna verscheen een ‘collega’ van de nepagent die de pas van het slachtoffer meenam. Op verschillende locaties en winkels in West is vervolgens voor grote bedragen gepind.

Op beelden die de politie hierna deelde, werd de verdachte herkend en kwamen meerdere tips binnen. Niet zeker is dat deze verdachte ook de persoon was die het slachtoffer van te voren had opgebeld. Daarom onderzoekt de recherche ook eventuele betrokkenheid van andere personen.