Verdachte abortusmoord langer vast

Beeld ANP XTRA

Het Openbaar Ministerie denkt dat Van E. de vrouw heeft gedwongen de bijna voldragen baby weg te halen. Hij zou geen jongetje hebben gewild, ‘want daar had hij geen goed gevoel bij’, zei de officier van justitie tijdens de vorige zitting begin dit jaar.

Van E. wordt onder meer beschuldigd van doodslag op zijn vriendin, omdat hij geen medische hulp heeft ingeschakeld nadat ze veel bloed had verloren bij de bevalling. Hij zou haar abortuspillen, alcohol, cocaïne en MDMA-pillen hebben gegeven. Zowel het ongeboren kindje als de 32-jarige vrouw overleefden dat niet.

De lichamen van de vrouw, die pas in Nederland was, en het kindje werden op 18 oktober gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte de vader was van het jongetje.

De volgende zitting is op 3 juni, ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.