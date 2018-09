Verdachte aanslag op CS Jawed S. voorgeleid

Die beslist of S. langer in voorarrest blijft. Hij zit vast in beperking, dat wil zeggen dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat.



S. handelde met een terroristisch motief, bleek uit zijn eerste verklaringen. Hij stak willekeurig twee toeristen neer. Zij liggen zwaargewond in het ziekenhuis. S. werd na zijn daad neergeschoten, hij ligt ook gewond in het ziekenhuis.



Huiszoeking

De politie gaat ervan uit dat de man, die een Duitse verblijfsvergunning heeft, helemaal alleen handelde. Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief volledig in beeld te brengen.



Duidelijk is inmiddels wel dat de Afghaan bewust naar Amsterdam is afgereisd. Of dat iets te maken had met de recente ophef over de - inmiddels afgeblazen - cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders, is nog niet duidelijk.



De Duitse politie heeft op verzoek van Nederland huiszoeking verricht in zijn woning in Rheinland-Pfalz. Hij stond bij de Duitse autoriteiten niet bekend als moslim-extremist.



