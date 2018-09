Verdachte aanslag Amsterdam Centraal langer vast

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist. Zo'n oordeel houdt in dat de verdenking ernstig genoeg en de bewijzen voldoende om een verdachte langer vast te houden. De rechter-commissaris had begin september al dezelfde afweging gemaakt. Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt nu een zittingsdatum gepland.



Min of meer een vanzelfsprekendheid. S. heeft in verhoren na de aanslag aangegeven bewust naar Nederland te zijn afgereisd omdat hij zich, zoals zijn advocaat hem citeerde, "diep beledigd" voelde door PVV-leider Geert Wilders. Die zette enige tijd geleden een video op internet met cartoons over de profeet Mohammed. S. had er niet op gerekend de aanslag te overleven.



Jawed S. stak op vrijdag 31 augustus twee willekeurige Amerikaanse toeristen neer in de Westertunnel van het centraal station. Zij raakten ernstig gewond maar zijn al een tijd buiten levensgevaar. De politie schoot S. neer. Justitie is een onderzoek gestart naar of de Duitse Afghaan op dat moment bij zinnen was.