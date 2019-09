Verdachte aanrijding Eerste Oosterparkstraat was onder invloed

Bloemen op de Eerste Oosterparkstraat vlak na het ongeval. Beeld Lin Woldendorp

Dinsdagochtend werd al bekend dat de rechtbank het voorarrest van de 25-jarige Monnickendammer die vastzit voor de fatale aanrijding verlengt met 90 dagen. Bij de aanrijding op 24 augustus kwam de 35-jarige Luce Tchouane, moeder van twee kinderen, om het leven.

Volgens getuigen reed de 25-jarige automobilist op 24 augustus in een zwarte stationwagen vol gas de Eerste Oosterparkstaat in, tegen de rijrichting in. Plots stuurde hij het fietspad op en raakte de fietser van achter. De vrouw werd gelanceerd en raakte zwaargewond en overleed ’s nachts in het ziekenhuis.