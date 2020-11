Verdachte aangehouden voor verdwijning Sumanta Bansi (22)

Sumanta Bansi. Beeld Opsporing Verzocht

In november 2018 werd Bansi bij de politie opgegeven als vermist. Uit onderzoek blijkt dat haar telefoon voor het laatst is gebruikt op zondagavond 18 februari 2018 rond 21.45 uur. De politie stelde vrij snel vast dat de destijds 22-jarige vrouw hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf en niet meer in leven is.

Doorbraak

Na ruim tweeënhalf jaar is er nu een doorbraak in de zaak: de politie heeft op zondagochtend een 34-jarige man uit Rijswijk aangehouden die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de vermissing. De recherche doet onderzoek naar zijn rol.

Bansi's lichaam is nog altijd niet gevonden ondanks meerdere zoekacties op verschillende locaties in het Robbenoordbos in de kop van Noord-Holland, en in het water langs de Afsluitdijk.

Levensloop

Sumanta Bansi startte in 2016 haar studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In die periode woonde ze bij een bevriend echtpaar in Hoorn. Naast haar studie liep Bansi ook stage bij tandartspraktijk Astina Dental en bezocht ze regelmatig een hindoetempel in Zuidoost.

In de zomer van 2017 raakte de student onverwachts zwanger waardoor er spanningen ontstonden in haar sociale omgeving. In overleg met het traditionele Surinaams-Hindoestaanse gezin waar ze bij inwoonde, besloot Bansi abortus te plegen. In februari 2018, de maand dat ze voor het laatst is gezien, raakte de student opnieuw zwanger.