Verdachte aangehouden voor schietpartij parkeergarage Amsterdam-Zuidoost

De parkeergarage vlak na de schietpartij. Beeld ANP / Michel van Bergen

De schietpartij gebeurde rond 22.30 uur in een parkeergarage aan Hakfort. De verdachte werd daarna in de omgeving aangehouden. Of hij betrokken is bij het incident, wordt nog onderzocht, aldus de politie. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Twee jaar geleden vond bij dezelfde parkeergarage een dodelijk schietincident plaats. Een 19-jarige jongen raakte toen zwaargewond en overleed drie dagen later in het ziekenhuis. Er werden zes verdachten aangehouden. Uiteindelijk kreeg een toen 17-jarige verdachte twintig maanden jeugddetentie en ‘jeugd-tbs’ opgelegd voor doodslag en wapenbezit.

