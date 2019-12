Verdachte aangehouden voor liquidatie Justin Jap Tjong

Justin Jap Tjouw. Beeld Facebook

De verdachte heeft geen vast adres in Nederland. Hij is donderdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die heeft bepaald dat hij nog zeker twee weken in de cel moet blijven.

De aanhouding komt voort uit nader onderzoek naar de versleutelde PGP-Blackberry (pretty good privacy) van ‘president’ Delano ‘Keylow’ R. van Caloh Wagoh. Die had door een blunder een enorme hoeveelheid email-conversaties over liquidaties gefotografeerd – waarover de opsporingsdiensten nu beschikken. Het onderzoek naar meerdere onderwereldmoorden kon daardoor worden heropend.

In het onderzoek ‘Eris’ staat al een fors aantal verdachten terecht voor een trits liquidaties. De meeste verdachten behoorden tot Caloh Wagoh. Ook de in de Amsterdamse onderwereld beruchte Greg R. (70) zit vast in die zaak. Hij was een soort erelid van de motorclub en zou geweten hebben van de liquidaties.

De zaak Eris is verwant aan de grote strafzaak Marengo tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi en zestien medeverdachten.

Volgens kroongetuige Tony de G. heeft Taghi ook aan de verdachten in de zaak Eris moordopdrachten gegeven.

Liquidatie Changachi

Justin Jap Tjong was waarschijnlijk betrokken bij de liquidatie van Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht-Overvecht, door een blunder. Het was de bedoeling Khalid ‘Imo’ H. te vermoorden, die in dezelfde flat woonde.

Jap Tjong had de Audi A5 bestuurd waarin de moordenaars van Changachi waren gevlucht. Hij lijkt te zijn vermoord omdat hij niet wilde meedoen aan de tweede poging Khalid H. te liquideren, twee dagen later.

De rechtbank heeft de Amsterdammers Guyno O. (26) en Ferrel T. (32) 26 jaar cel opgelegd voor de liquidatie van Changachi en de latere poging tot moord op Khalid H. Amsterdammers Marciano D. (28) en de ‘enigszins verminderd toerekeningsvatbare’ Jerrel Z. (26) kregen 10 en 7 jaar cel voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de liquidatie van Khalid H.

Skoda

Khalid H. was alert en zag ze posten in een Skoda met gedoofde koplampen. Hij waarschuwde de politie, waarna bestuurder Z. en passagier D. na een wilde achtervolging werden klemgereden. Op de vluchtroute lagen zware vuurwapens.

De rechtbank achtte bewezen dat Guyno O. en Ferrel T. de schutters waren die Changachi hebben omgebracht, hem aanziend voor Khalid H., met wie hij in een waterpijpcafé was geweest.

De gangen van ‘Imo’ waren al uitvoerig in kaart gebracht door ‘spotters’ (verkenners). Daardoor is sprake van ‘moord in vereniging’, met voorbedachten rade. Dat een van hun automatische wapens blokkeerde, is volgens de rechtbank niet aan Guyno O. en Ferrel T. te danken.

Nabil B.

De verklaringen van de belangrijke anonieme bedreigde getuige A., een naaste van de geliquideerde Justin Jap Tjong, vormden belangrijk bewijs. Die vertelde daags na de moord op Jap Tjong dat die hem had verteld over de betrokkenen bij het geweld in Utrecht.

Ook de verklaringen van kroongetuige Nabil B. tegen Ridouan Taghi cum suis tellen voor de rechtbank mee als bewijs. Hij had de vluchtauto geregeld die bij de liquidatie van Changachi gebruikt was.