Verdachte aangehouden voor betrokkenheid moord Derk Wiersum

De Imstenrade in Buitenveldert, waar advocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten. Beeld ANP

De aanhouding van de man vond plaats in een woning. Direct na de aanhouding heeft de politie een huiszoeking gedaan. Over de verdachte wil de politie verder geen bijzonderheden geven. Hij is overgebracht naar een cellencomplex en in volledige beperkingen geplaatst, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus noemt de arrestatie ‘goed werk van de politie.’ Hij spreekt van ‘positief nieuws.’

Vluchtauto

Ook is de vluchtauto gevonden. Het gaat om een witte Opel Combo, met vervalste kentekenplaat. De politie zoekt naar mensen die de auto hebben zien rijden of staan in Amsterdam of Almere. Het vervalste kenteken waar de auto mee reed is VN-927-V.

Het gevonden vluchtbusje. Beeld Politie Amsterdam

Onderzoek

De chef van de Amsterdamse recherche, Olivier Dutilh, denkt dat er meer aanhoudingen zullen volgen in het onderzoek. Dutilh zegt dat het team haar onderzoek doet met ‘creativiteit en intense samenwerking.’ “Dat is een belangrijk fundament van het onderzoek.”

Ook wijst Dutilh erop dat het onderzoeksteam dat aan de zaak werkt uitzonderlijk groot is, vanwege de enorme impact van de moord. Mensen van binnen en buiten het Amsterdamse korps zijn gerekruteerd. Ook specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn volop bij het onderzoek betrokken.

Ridouan Taghi

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het Marengoproces tegen de voorvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Taghi wordt verdacht van de opdracht tot liquidatie van Wiersum. Vorig jaar werd ook de broer van Nabil B. vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat het een deal met hem had gesloten. Zijn broer had niks met criminele zaken te maken.

Op 12 en 13 december gaat het Marengoproces verder. De zittingen zijn, in tegenstelling tot de zittingen in september, waarschijnlijk wel weer openbaar. Ook in december zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.