Verdachte aangehouden na mogelijke gijzeling bij De Volksbond in Osdorp

Beeld ANP

Rond kwart over 2 dinsdagmiddag kreeg de politie een melding van een mogelijke gijzeling in het pand van stichting De Volksbond op de Jan Rebelstraat in Osdorp.

Bij de actie was ook een arrestatieteam van Fast, een speciale eenheid van de landelijke politie, ter plaatse. Niet voor de ‘verdachte situatie’, zo bleek, maar wel voor dezelfde verdachte. De man heeft namelijk nog een openstaande celstraf van 300 dagen. De politie kan niet zeggen voor welk delict de man nog de gevangenis in moet.

De zwaarbewapende agenten hebben de verdachte iets voor 16.00 uur kunnen aanhouden. Het slachtoffer, een vrouw, is bij de mogelijke gijzeling niet gewond geraakt. Over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

De voorziening van De Volksbond biedt huisvesting aan 75 dak- en thuislozen, zo staat te lezen op de website van de stichting. Het gaat vooral om mensen met complexe problemen als verslaving of een licht verstandelijke handicap. De instelling biedt opvang en persoonlijke begeleiding.

Drie weken geleden raakte iemand in het pand van De Volksbond gewond bij een steekpartij. Het slachtoffer liep vervolgens naar buiten. De persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Voor het steekincident is een verdachte aangehouden.