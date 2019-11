Verdachte aangehouden in onderzoek liquidatie Maynard

Twee mannen met wie Maynard vlak voor de liquidatie had afgesproken, vertrokken met een derde man in een Volkswagen Polo. Beeld Opsporing Verzocht

Maynard overleed in september dit jaar na een schietincident op de Langbroekdreef in Zuidoost. De politie heeft geen details over de verdachte bekendgemaakt.

Maynard werd in september dit jaar rond half negen ’s avonds doodgeschoten in een auto en botste daarna op de Langbroekdreef tegen brandweerkazerne Anton. Op een foto die via sociale media werd verspreid, is te zien hoe hulpverleners hem tevergeefs probeerden te reanimeren.

Volgens de politie was hij mogelijk al door twee mannen op een zwarte scooter gevolgd vanaf het Wethouder De Roosplein. Toen Maynard stopte voor een rood licht bij de Langbroekdreef kwam de scooter langszij. De bijrijder schoot meerdere kogels op Maynard af.

Grote partij cocaïne

Binnen het criminele milieu gaan verhalen over een hoog opgelopen ruzie binnen de groep rond Maynard en Feller - die twee weken eerder op Curaçao werd geliquideerd - die een miljoenenpartij cocaïne zouden hebben gestolen. Ze zouden in ‘een oorlog’ zijn verzand omdat ze elkaar ervan beschuldigden een te groot deel van de buit te hebben ingenomen.

De recherche ziet inderdaad aanwijzingen dat Maynard in de drugshandel zat en onderzoekt ook het scenario over de diefstal, maar houdt nog meer mogelijkheden open.

Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen dinsdag aandacht aan de zaak Maynard. De ex-profvoetballer had de middag en avond voor de liquidatie een reeks afspraken in Zuidoost. De politie is vooral op zoek naar twee mannen die hij ontmoette op het Wethouder de Roosplein bij metrostation Gein.