Verdachte (31) aangehouden na brute straatroof Zuidoost

Het slachtoffer, een 24-jarige vrouw, liep vrijdagnacht rond 1.20 uur van station Holendrecht naar haar woning. Op het Tjepmapad stak ze het basketbalveld over en kwam daar een man van ongeveer twee meter lang tegen.



Uit het niets greep die man haar rechterarm en vroeg de vrouw wat ze in haar tas had. De vrouw schrok en zag dat de verdachte een mes in zijn hand had. Het gevolg was een worsteling waarbij de vrouw tot drie keer toe werd gestoken: in haar buik en in haar borst. De vrouw werd geraakt in haar lever en in haar long.



Verdachte

De vrouw viel op de grond en schreeuwde. De man liep vervolgens met de tas van de vrouw weg via de Van Tongerenstraat in de richting van het Holendrechtplein.



Op dinsdag kon de politie een verdachte aanhouden. Het staat niet vast of dit de straatrover is. Daarom vraagt de politie nog om getuigen.



Het slachtoffer heeft een zware operatie ondergaan en ligt nog in het ziekenhuis.