Verdachte (18) opgepakt voor doodschieten aan drillrapgroep gelieerde Akram el Idrissi (21)

“Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de verdachte,” aldus de politie. Beeld Jakob van Vliet

De 21-jarige Akram el Idrissi groeide op in de Rivierenbuurt. Hij was in veel conflicten verwikkeld en gelieerd aan drillrapformatie 73 De Pijp. Op 23 maart werd hij onder vuur genomen toen hij met vrienden rondhing bij een bankje op de Hunzestraat. Hij raakte daarbij zwaargewond en overleed later op die avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moord maakte diepe indruk op buurtbewoners.

“Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de verdachte,” zegt de politie. De schutter is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schietincident. Over dat schietincident kan het Openbaar Ministerie verder weinig kwijt. Wel kan gemeld worden dat er bij die schietpartij een gewonde is gevallen.