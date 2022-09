Verdachte (15) van meerdere explosies in Amsterdam langer in de cel

Bij de Harbour Club in Amsterdam-Oost was 10 augustus een explosie. Beeld Het Parool

De politie pakte de 15-jarige eind vorige maand op. Later werd ook een 17-jarige jongen aangehouden. Het is niet bekend waarvan ze precies worden verdacht.

De aanhoudingen komen voort uit het onderzoek door rechercheteams die zijn gezet op de reeks explosies die woningen en horecazaken troffen. De politie liet eerder weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

De afgelopen tijd waren er onder meer explosies op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het Amsterdamse centrum en bij horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Oost. Ook ging een explosief af bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk in Zuidoost.

Eerder deze week meldde burgemeester Femke Halsema dat het aantal explosies in Amsterdam in de afgelopen acht maanden verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ze noemt daarbij als voorbeeld conflicten in de criminele sfeer, vaak drugsgerelateerd, of in de relationele of zakelijke sfeer, zoals afpersing.

