Verdachte (15) langer vast voor steekpartij in Osdorp: is Casper Verheijen doodgestoken omdat hij geen wiet wilde halen?

Casper Verheijen was een Nijmeegse topskater. Hij overleed op 29-jarige leeftijd na te zijn neergestoken in Osdorp. Beeld Vïnïx Vlemmïx

De uit Uithoorn afkomstige verdachte moet nu in ieder geval tot 4 maart in de cel blijven. Hij zou Casper Verheijen op 18 januari met zijn mes dodelijk hebben verwond.

Nijmegenaar Casper was die dag voor zijn werk als dakdekker in Amsterdam en werd ’s middags rond 16.00 uur ter hoogte van een coffeeshop aan de Sloterplas neergestoken. De 15-jarige die daarvoor is aangehouden wordt officieel verdacht van ‘doodslag dan wel openlijk geweld op de openbare weg met de dood tot gevolg’.

Bescherming verdachte

Over wat er precies vooraf ging aan het doodsteken van Casper is inmiddels meer duidelijk, zo laat het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd weten. Het OM wil die informatie echter niet delen, met name om de verdachte te beschermen, die minderjarig is. Om die reden zal een eventuele inhoudelijke behandeling van de zaak door de kinderrechter ook achter gesloten deuren plaatsvinden.

Een ingewijde stelt dat Casper is neergestoken na een ruzie over wiet. Toen hij op 18 januari vanaf zijn werkadres terugliep naar zijn auto aan de Amsterdamse Meer en Vaart, zou hij daar voor een coffeeshop zijn aangesproken door drie tieners. Zij zouden Verheijen hebben gevraagd wiet voor hen te kopen. Toen hij dat weigerde, zouden de jongens hem te lijf zijn gegaan. Met die fatale messteek tot gevolg.

“Volgens een collega in de buurt is het binnen twintig seconden misgegaan. Van niets aan de hand naar neergestoken op straat,” zo zei Caspers broer Adriaan eerder al tegen De Gelderlander. “Puur zinloos geweld. Zó onterecht.”

Voor betrokkenheid bij de dood van Casper Verheijen werden eerder ook twee zestienjarigen (uit Amstelveen en Amsterdam) aangehouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. De voorlopige hechtenis van de 15-jarige hoofdverdachte kan gedurende het onderzoek nog twee keer verlengd worden, met een maximale duur van 90 dagen.

Stilteprotest

Ter nagedachtenis aan Casper én uit verzet tegen diverse incidenten met zinloos geweld in de omgeving, wordt in Osdorp dit weekend een stilteprotest gehouden. Dat begint zaterdag om 14.00 uur op de plek aan Meer en Vaart waar Verheijen werd aangevallen. Buurtbewoners en betrokkenen worden uitgenodigd om in een grote kring samen te komen. Er is geen ruimte voor toespraken en het protest duurt ongeveer een halfuur.