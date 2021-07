Verdachte (14) mishandeling Frédérique in Amstelveen blijft vastzitten

Het speelplein in de Amstelveense Westwijk waar de 14-jarige Frederique is mishandeld. Beeld ANP

De politie hield maandag een 14-jarige jongen uit Amstelveen aan in verband met de mishandeling. Een arrestant mag door de politie maximaal drie dagen worden vastgehouden. De rechter-commissaris heeft vrijdag besloten de hechtenis met twee weken te verlengen.

Frédérique hield aan de mishandeling een gebroken neus, meerdere afgebroken tanden, een gekneusde kaak en verwondingen in het gezicht over. “We zijn direct nadat we daar kennis van hadden ter plaatse een onderzoek gestart, omdat het hier vermoedelijk gaat om een lhbtiq+-incident,” zei de politie dinsdag. “Dat zijn incidenten die wij met prioriteit oppakken en om die reden zijn we nu al druk bezig met het onderzoek.”

De vader van Frédérique zei dat ze werd mishandeld nadat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje is. Hierna zou ze meerdere keren zijn geslagen in het gezicht. Na een bezoek aan het ziekenhuis mocht ze maandagavond weer naar huis.

Frédérique sprak in een uitzending bij het Jeugdjournaal over twee jongens die bij het incident betrokken waren. Vooralsnog is alleen deze 14-jarige jongen opgepakt, laat de politie weten. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.