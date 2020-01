Verbouwingen aan banden gelegd in Museumkwartier en Valeriusbuurt

In de Van Breestraat werd een pand in 2018 even onbewoonbaar verklaard door mogelijke verzakkingen ten gevolge van het graven van een kelder onder het pand en het bouwen van een extra verdieping op het dak. Beeld Tammy van Nerum

Het is niet meer mogelijk kelders aan te leggen onder de binnentuin of opbouwen op het dak te zetten die de maximale bouwhoogte overschrijden. Serres in de tuin mogen tot 2,5 meter diepte zonder vergunning worden aangelegd. Dat was vier meter. Souterrains onder de woningen zijn alleen nog onder voorwaarden toegestaan.

In Zuid en West protesteren veel bewoners tegen de bouwwoede in hun buurten. Veel huiseigenaren leggen kelders aan, bouwen serres of zetten een extra verdieping op hun huis, omdat ze meer ruimte nodig hebben, bijvoorbeeld voor gezinsuitbreiding, maar ook omdat elke vierkante meter in Amsterdam geld oplevert, gezien de stijgende huizenprijzen. Deze bouwwoede veroorzaakt veel overlast door de werkzaamheden en van busjes en vrachtwagens die af en aan rijden.

De beperkingen in Zuid zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor deze twee buurten. End vorig jaar nam ook stadsdeel West maatregelen. In Oud-West is het niet meer mogelijk extra kamers te bouwen op het dak. Voor uitbouwen in de binnentuinen is voortaan een vergunning nodig.