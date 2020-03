Verbouwing Zuidas moet verder, ondanks coronacrisis en tekort van 1 miljard

Beeld ANP

Alleen zo kan volgens haar worden voorkomen dat het te druk wordt op de Zuidas – waar je dezer dagen overigens een kanon kunt afschieten.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het kabinet, dat worstelt met de coronacrisis, binnen afzienbare tijd honderden miljoenen gaat vrijmaken voor de Zuidas. Toch wil minister Cora van Nieuwenhuizen hierover in gesprek met lagere overheden, zo schrijft ze.

Crisis

De voorbije zomer belandde het project Zuidasdok, waarbij de ringweg A10 wordt verbreed en ondertunneld en station Zuid wordt uitgebreid, in een crisis: de aannemers Heijmans, Hochtief en Fluor gaven er de brui aan. Het was te complex om het binnen het budget van 1,9 miljard euro te bouwen.

Van Nieuwenhuizen schakelde oud-minister Sybilla Dekker in, die de afgelopen maanden met betrokken partijen nut en noodzaak van de plannen tegen het licht hield. Terwijl druk werd gespeculeerd over minder ambitieuze plannen, met bijvoorbeeld slechts één tunnelbuis, adviseert Dekker vast te houden aan de oorspronkelijke uitgangspunten. ‘Niets doen is geen optie, de knelpunten op de A10 en vooral op de Openbaar Vervoer-terminal (bij station Zuid – red.) vereisen een spoedige aanpak,’ vat Van Nieuwenhuizen donderdag in een Kamerbrief het advies samen.

Station Zuid kan niet meer reizigers aan dan er nu zijn, aldus de minister. Daardoor is nu ‘de ontwikkeling van de Zuidas als internationale toplocatie in het geding’. Ook de snelweg moet snel worden verbreed.

In stukken geknipt

Van de oorspronkelijke aannemers wordt afscheid genomen middels een minnelijke regeling, schrijft de minister. Er zullen nieuwe bouwers moeten komen en om het project nu wel beheersbaar te maken, zal het in stukken worden opgeknipt.

Dat betekent verder uitstel. Waar 2029 tot nu toe gold als jaar van oplevering, is dit nu ergens tussen 2032 en 2036. Daarbij is dus het uitgangspunt dat een manier wordt gevonden om het tekort van mogelijk 1 miljard te financieren. Als dat niet gaat lukken – en dat zou zomaar kunnen – ligt verder uitstel in het verschiet.