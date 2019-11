Verbouwing hoofdkantoor DNB gaat ruim half miljard kosten

De Nederlandse Bank. Beeld ANP

De renovatie van het bestaande pand gaat in totaal 320 miljoen euro kosten. Daarbij wordt voor de verhuizing van de goudkluis en het bankbiljettenbedrijf van DNB, een publieke instantie, naar het nieuwe ‘cashcentrum’ in Zeist 200 miljoen euro uitgetrokken.

Daar zitten ook de kosten voor onder meer de huur voor de tijdelijke verhuizing naar Haarlem bij ingegrepen, waar volgens een woordvoerder ‘ook het een en ander moet worden aangepast’ en dat ook beveiligd moet worden. “Als je dat alles bij elkaar optelt,” zegt de woordvoerder, “kom je op dat bedrag uit.”

Volgens de bank voldoet het pand, dat in 1968 is opgeleverd, na de verbouwing aan de ‘ambities’ van DNB wat betreft duurzaamheid en klimaat. Daarbij wordt een deel toegankelijk voor publiek als kennis- en informatiecentrum. “Daar worden in de toekomst bijvoorbeeld ook lezingen gegeven.”

Een van de twee torens, een ronde en een rechthoekige, op het gebouw zal worden gesloopt. Daarmee verdwijnt het aanzicht van bovenaf, waarbij het lijkt alsof er stapels munten en bankbiljetten op het dak liggen.

Na de renovatie zullen de jaarlijkse huisvestingslasten structureel lager zijn, stelt DNB. Het huidige pand waarin het bezoekerscentrum is gehuisvest, is dan niet meer nodig en wordt verkocht. “Daarmee wordt een deel van de uitgaven aan de renovatie gecompenseerd.”

De renovatie van DNB kost meer dan verbouwingen van andere publieke instellingen. De bouw van het Paleis van Justitie aan het IJdok kostte bijvoorbeeld 171 miljoen euro, de voorlopig uitgestelde verbouwing van het Binnenhof mag niet meer dan 475 miljoen kosten.