Verbouwing DNB-kantoor valt veel duurder uit door vondst asbest

Dat bevestigt een woordvoerder van DNB na berichtgeving door het FD.

De extra kosten bedragen in totaal zo’n 27 miljoen euro. Bovenop de aanvankelijk verwachte 6 miljoen euro aan kosten voor het verwijderen van asbest, komt nu zo’n 8,5 miljoen euro. Daarnaast is er asbest aangetroffen in gevels van het pand, waardoor die niet meer te gebruiken zijn. Het kost 18,5 miljoen euro om ze te vervangen.

Volgens de woordvoerder van DNB vallen de kosten binnen het opgestelde budget van in totaal 520 miljoen euro. “Dat bestaat uit 320 miljoen euro voor de renovatie en de huisvesting van medewerkers, en 200 miljoen voor de bouw van een cashcentrum in Zeist en het gebruik van een goudopslag in Haarlem. Juist voor dit soort tegenvallers – die zich altijd voordoen bij grote projecten – bouw je marges in.”

Door die marge is het volgens de woordvoerder niet zo dat de belastingbetaler meer moet betalen voor de verbouwing, zoals het FD beweert. “De buffers zijn nog altijd robuust genoeg, zolang we binnen de 520 miljoen euro blijven, zijn er geen extra kosten voor de samenleving.”

Eind 2024 weer open

De tegenvaller leidt ook tot een vertraging in de verbouwing. Medewerkers die nu tijdelijk in het Tooropgebouw aan de Spaklerweg zitten, kunnen nu in plaats van eind 2023, pas eind 2024 naar het verbouwde hoofdkantoor.

De sloopfase is inmiddels vrijwel afgerond. “De kans dat je nog grote dingen tegenkomt, wordt per dag kleiner. Tegelijkertijd kun je tijdens een grote renovatie nooit garanties geven,” aldus de woordvoerder.

