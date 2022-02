‘Verboden te voeren’ in de hele stad ingezet tegen de rattenplaag

De rattenplaag wordt deels veroorzaakt door ‘eendjes voeren’. Beeld Getty Images

Dat de rat een steeds prominentere plek in het straatbeeld opeist, kan weinig Amsterdammers zijn ontgaan. In veel stadsdelen is de afgelopen jaren het aantal meldingen van rattenoverlast fors gestegen. In 2019 moesten rattenbestrijders van de GGD zo’n 2500 keer ter plaatse komen na meldingen van overlast. In 2020 was dat bijna 3200 keer.

Campagne dit voorjaar

Cijfers over 2021 zijn nog niet berekend door de GGD, maar van een trendbreuk zal volgens een woordvoerder geen sprake zijn. Om die reden zetten alle stadsdelen nu in op een algeheel voerverbod voor dieren. Het voer dat gevleugelden als eenden en duiven laten liggen, eten de ratten namelijk graag op.

In Zuid is sinds begin 2021 al een verbod van kracht, net als in Oost. Ook in West is het voeren van dieren nu verboden; Centrum, Noord, Nieuw-West en Zuidoost volgen hoogstwaarschijnlijk later deze maand. De besluiten worden per stadsdeel genomen, maar vanwege de gedeelde problematiek bundelen de stadsdelen hun krachten in de campagne. Die gaat naar verwachting in het voorjaar van start.

Die campagne zal vooral gericht zijn op bewustwording, zegt Carolien de Heer, stadsdeelbestuurder in West. “Mensen hebben een vrij romantisch beeld van de eendjes voeren. In feite is het minder rooskleurig: het zorgt voor meer rondslingerend eten waar ratten gauw bij kunnen. En voedsel zoals brood is voor eenden sowieso veel te zout en zelfs gevaarlijk. Je doet hen er geen plezier mee.”

Steeds meer rattenoverlast

In 2019 zijn in Amsterdam 3409 meldingen gedaan van rattenoverlast, in 2020 steeg dat naar 5441 meldingen: een groei van bijna 60 procent. En de kans op een maaltijd is voor ratten in de buurt van water groot. In West zijn daarom eerder al voederverboden ingevoerd voor enkele straten, zoals de Erasmusgracht, de Bilderdijkkade en de Jacob van Lennepkade. Maar omdat handhaving lastig is, laten de resultaten van de verboden ook nog te wensen over.

De oorzaak van rattenoverlast moet uiteraard niet alleen in het voeren van vogels gezocht worden, zegt De Heer. Ook afval dat naast de container belandt en overvolle prullenbakken vormen een probleem, zei de GGD eerder. De hoop is wel dat een breder verbod ‘iets groters in gang zet’. “Hoe minder voedsel op straat en in de parken, hoe minder fijn ratten het hier vinden. Dit kan een deel van de oplossing zijn.”

Grootouders niet op de bon

De handhavers zullen er niet op uit worden gestuurd om eendjes voerende grootouders en hun kleinkinderen op de bon te slingeren, benadrukt De Heer. Het credo wordt ‘zachte handhaving’: proberen uit te leggen waarom een voerverbod geldt. Over de exacte inhoud van de richtlijnen zijn de stadsdelen nog in gesprek.

Om ervoor te zorgen dat mensen oud brood toch een bestemming kunnen geven, wordt op 60 plekken in West, Nieuw-West, Noord en Oost al gewerkt met speciale broodcontainers. Dat brood wordt weer gebruikt om groene energie op te wekken.