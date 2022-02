Verbod op verkoop van bont op Amsterdamse markten uitgesteld: deugt juridisch niet

Beeld ANP / Berlinda van Dam

De gemeente had in het belang van dierenwelzijn vanaf dit jaar een verbod op de verkoop van bont op de 34 Amsterdamse markten op het oog. Om het verbod alsnog te realiseren moet het juridisch fundament worden verstevigd, schrijft wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad. Het college streeft ernaar het verbod vanaf 2023 alsnog in te voeren. ‘Ik betreur deze vertraging ten zeerste,’ aldus Everhardt.

Marktkooplui en andere belanghebbenden hadden in verschillende inspraakreacties bezwaren geuit tegen het voorgenomen verbod. De juridische bezwaren worden in het advies van Pels Rijcken onderstreept. Het verbod zou volgens de stadsadvocaat hoogstwaarschijnlijk geen stand houden bij de bestuursrechter.

Tweedehands

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) liet in september weten het op handen zijnde verbod ‘belachelijk’ te vinden. “Nieuwe bontjassen worden eigenlijk niet verkocht. Het bont dat er is, in de winter op de centrummarkten, is allemaal tweedehands.” De vereniging wees er bovendien op dat Amsterdam de verkoop van bont in de detailhandel niet kan verbieden. “Daarom doen ze het op de markt.”

De gemeente gaat nu kijken of de zogeheten Marktverordening kan worden herzien. Ze moet aantonen dat het verbod noodzakelijk en passend is. Ook wil de gemeente beter inzicht geven in het onderscheid tussen verkoop in winkels en op de markt. Verder bekijkt de gemeente of er een alternatieve, lichtere maatregel mogelijk is. Daarover gaat ze in gesprek met marktkooplieden, bezoekers en het Marktbureau van de gemeente.