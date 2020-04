Verbod op Airbnb op de Wallen en deel van de grachtengordel

Amsterdam gaat een vergunningstelsel voor Airbnb invoeren. Beeld ANP

Het verbod gaat op 1 juli al in, zo maakte wethouder Laurens Ivens donderdagochtend bekend. Globaal genomen geldt het verbod in de postcodegebieden 1012 en 1017. Dan gaat het om de Wallen, het gebied rondom de Oudezijds Achterburgwal en Oudezijds Voorburgwal en het zuidelijke deel van de grachtengordel, grofweg tussen de Amstel en de Leidsegracht.

Uit onderzoek blijkt dat in deze gebieden de druk van toerisme normaal gesproken erg groot is, waardoor de leefbaarheid voor bewoners ernstig onder druk staat. “Bewoners moeten prettig kunnen leven in hun eigen buurt,” aldus Ivens. “Op straat hebben ze al te maken met de gevolgen van toerisme. Daarom is het van belang dat bewoners in hun eigen woonomgeving geen overlast van toeristen ervaren. Het doel van deze maatregel is om daar een bijdrage aan te leveren.”

25.000 advertenties

Verhuur aan toeristen is de afgelopen jaren enorm toegenomen in Amsterdam. Eén op de vijftien woningen heeft op Airbnb gestaan. Het aanbod aan vakantieverhuur is gegroeid tot zo’n 25.000 advertenties per maand op diverse sites. In het coalitieakkoord hadden GroenLinks, PvdA, D66 en SP al afgesproken om verboden op vakantieverhuur in te voeren in te drukke gebieden, alleen was nog niet duidelijk hoe en of het juridisch haalbaar zou zijn.

Een recente uitspraak van de Raad van State biedt een opening. Hieruit volgt dat vakantieverhuur alleen mogelijk is met een vergunning. Amsterdam heeft momenteel geen vergunningsstelsel, waarmee feitelijk alle verhuur aan toeristen illegaal is. De gemeente heeft besloten een vergunningsstelsel in te voeren per 1 juli. Verhuurders op de Wallen en in het zuidelijk deel van de grachtengordel krijgen geen vergunning, waarmee het verbod feitelijk is ingevoerd.

Verbod in coronatijd

De maatregel van de gemeente komt op een moment dat het toerisme in de stad stilligt door de coronacrisis. Van vakantieverhuur is nauwelijks nog sprake, diverse huiseigenaren bieden hun woning nu aan voor langduriger verhuur, bijvoorbeeld een maand of drie, in de hoop dat het toerisme dan weer op gang komt.