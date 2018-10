Verblijf winteropvang niet langer onvoorwaardelijk

Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman (armoede). Pas als gedurende een screening blijkt dat een dak- of thuisloze terecht beroep doet op de opvang mag die persoon langer blijven.



Tijdens de screening wordt gekeken of iemand kwetsbaar is en niet zelfredzaam. Ook wordt nagegaan of hij of zij geen binding heeft met een andere stad of ander land, om te bepalen waar voor diegene 'de meeste kans is op succesvol herstel'.



"Als de uitkomst is dat het perspectief niet in Amsterdam ligt omdat er sprake is van binding met een andere stad of land, dan wordt de betrokkene verwezen naar een plek waar dat perspectief wel bestaat," aldus Moorman.



Oost-Europa

De voorwaarde moet de druk op de winteropvang verlichten. Afgelopen jaar werd duidelijk dat de onvoorwaardelijke winteropvang bezoekers uit Midden- en Oost-Europa bleek aan te trekken.



De Amsterdamse opvang is namelijk sinds 5 jaar ongeacht de buitentemperatuur open van november tot en met april, terwijl andere grote steden de deuren van de opvang pas openen wanneer de temperatuur onder het vriespunt ligt.



De nieuwe voorwaarde geldt niet als de temperatuur onder het vriespunt komt. Dan heeft iedereen die in Amsterdam dakloos is en geen onderdak kan vinden toegang tot de winteropvang.



Westpoort

De winteropvang vindt dit jaar plaats op het Alfa Driehoek-terrein in Westpoort. Ook kunnen dak- en thuislozen, net als vorig jaar, terecht in een voormalige school aan de Nieuwe Looiersstraat in het centrum.



De locaties moeten respectievelijk plaats bieden aan 260 en 75 personen. Dit kan worden aangevuld door het plaatsen van maximaal vijftig veldbedden in de inloophuizen van de Regenboog.



