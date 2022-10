Verbijstering over naam islamitische privéschool: Achterhuis Lyceum

Oud-directeur van het Cornelius Haga Lyceum heeft vorig jaar het Achterhuis Lyceum in Den Haag opgericht. Beeld Getty Images

Atasoy was directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, waarover de veiligheidsdiensten waarschuwden dat leerlingen mogelijk beïnvloed konden worden door ‘salafistische voormannen’.

Sinds vorig jaar is het Achterhuis Lyceum in Den Haag actief. In een interview met NRC vertelt oprichter Soner Atasoy dat de school enkele tientallen leerlingen telt, maar hij verwacht er vanaf volgend jaar 200 tot 250 te verwelkomen. Er is bewust weinig ruchtbaarheid aan gegeven, omdat er nog juridische procedures liepen. Onder meer over financieel wanbeleid en zelfverrijking, waarover de Raad van State in oktober oordeelde dat er geen sprake van was.

Haagse politici hebben hun zorgen over de oprichting van het Achterhuis Lyceum. Rita Verdonk, raadslid voor Hart voor Den Haag, vraagt zich af of de gemeente wist van het bestaan van de school en de betrokkenheid van Atasoy daarbij.

Ze wil van de gemeente weten wat die gaat doen ‘om deze school zo spoedig mogelijk op te heffen of om het functioneren van deze school heel moeilijk te maken’.

‘Misselijkmakende naam’

De naam van de school, het Achterhuis Lyceum, noemt ze misselijkmakend. Volgens Atasoy is het echter niet vergezocht. “Je kan die vergelijking niet één-op-één maken, maar de situatie rondom de vervolging van het Joodse volk is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Daar ging een plan, een onderneming aan vooraf.”

Hij stelt dat moslims die zich niet door de overheid laten leiden, tegengewerkt worden door diezelfde overheid. “Daarmee ontken ik de erge geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog niet. Het Achterhuis, die naam draagt iets van verhulling, verstoppen, underground. Uit de klauwen van de overheid blijven die probeert ons op een onrechtmatige manier te dwarsbomen. De kern is dat wij tien jaar zijn tegengewerkt door de overheid, onze grondrechten zijn ontnomen.”

‘Krankzinnige gedachtegang’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) begrijpt niets van de naamkeuze en motivatie erachter. ‘Wat een krankzinnige gedachtegang en walgelijke redenatie. Ongeschikt om voor de klas te staan!’

Ook Simon Fritschij, fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie-SGP, vindt de vergelijking met de joden in de Tweede Wereldoorlog compleet mank gaan. ‘Smakeloos, misplaatst en gevaarlijk. Hier moeten alle alarmbellen van afgaan,’ stelt hij. Hij heeft samen met de VVD en CDA een aantal vragen gesteld. De partijen willen onder meer weten hoe het toezicht op de school geregeld wordt en hoe het onderwijs betaald wordt.

“Als ik de naam zie die ze kiezen, maak ik me zorgen over het gedachtegoed dat wordt gezaaid. Zorgen over burgerschapsonderwijs, of het integratie niet tegenwerkt en of het ondermijnend is voor de manier van samenleven, waarin ruimte is voor verschil, maar wel met grenzen.”

Open voor een gesprek

Volgens Atasoy zijn die zorgen onterecht. “We zijn niet bezig met haat, of leerlingen op te leiden die met de rug naar de samenleving toestaan.” Hij staat ook nog altijd open voor een gesprek met de gemeente. “Ik wil nog steeds door één deur kunnen met de gemeente. Maar praat mét mij, niet óver mij.”

Atasoy werd weggestuurd bij het Cornelius Haga Lyceum. Onrechtmatig, zo bleek later. Beschuldigingen van financieel wanbeheer, slechte onderwijskwaliteit en zelfverrijking op het Haga Lyceum werden door de rechter van tafel geveegd. Dit oordeel werd afgelopen week nog door de Raad van State bevestigd.

Conclusies van de AIVD over banden met een Tsjetsjeense terroristische organisatie waren niet goed onderbouwd. Wel zouden er op lange termijn risico’s zijn vanwege betrokkenheid van ‘salafistische voormannen’ en toekomstige plannen voor het onderwijs op de school.