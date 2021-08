Verbijstering om ‘onacceptabel’ vlaggenverbod in studentenflat, Duwo wijst naar brandweer

Studenten halen hun spullen op in de studentenflat in de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West waar een brand heeft gewoed. Beeld ANP

Margriet Veeger, voorzitter van COC Amsterdam noemt het de wereld op zijn kop. “De dader wint, het slachtoffer verliest. Intimidatie loont en wij vinden dat onacceptabel. De verhuurder zou juist naast de slachtoffers moeten gaan staan en de dader moeten aanpakken. Duwo doet nu alsof het aan de regenboogvlag ligt in plaats van aan de dader.” Ze vindt dat de gemeente Amsterdam Duwo er op aan moet spreken.

Niet uit angst voor de dader, maar volgens een woordvoerder van de gemeente omwille van brandweervoorschriften zijn regenboogvlaggen niet toegestaan in de gangen van de Duwo-studentenflat in West. Na diverse brandstichtingen, waaronder een grote brand afgelopen vrijdag waardoor tien appartementen onbewoonbaar werden, informeerde Duwo de bewoners deze week dat zij geen regenboogvlaggen meer mogen ophangen bij hun deuren, in de liften en de openbare ruimtes. Ze moeten binnenskamers achter het raam.

In de brief aan de bewoners schrijft Duwo dat ze de vlaggen weg willen halen om de ‘veiligheid en rust binnen het pand terug te brengen’. Het besluit van Duwo wekt dan ook verbazing in de gemeenteraad. “Het is niet alleen een flagrante schending van alles waar Amsterdam om bekend staat, nog erger is dat Duwo hiermee partij kiest voor de daders en slachtoffers van homohaat keihard laat vallen,” vindt D66-raadslid Jan-Bert Vroege.

Buigen voor terreur

VVD-fractievoorzitter Claire Martens is ook verbolgen. “In plaats van dat Duwo aankondigt extra maatregelen te treffen om haar huurders veilig te houden, leggen ze vrijheidsbeperkende maatregelen op. Het verbieden van vlaggen is buigen voor terreur.”

Ilias Zian van Queer Club West is verbijsterd over het verzoek van Duwo en noemt het een ‘laffe daad’. Hij vindt dat Duwo juist in haar panden in de stad de regenboogvlaggenactie moet ondersteunen. “Laten ze zelf de vlag in al hun panden ophangen.”

Carlo van Munster van Groen Links in stadsdeel West noemt het ‘een wonderlijk besluit’ van Duwo. “Je wijkt voor terreur, ook al is het op verzoek van de brandweer. Regenboogvlaggen verbranden is anno 2021 bizar. De maat is vol. De brand had nog veel slechter kunnen aflopen. We moeten daar paal en perk aan stellen. De grens is bereikt. Het advies om de vlag maar binnenskamers achter het raam te hangen is geen goed advies. Niemand ziet die vlag als die hoog in de flat hangt.”

Gijsbert Mul van Duwo laat weten dat de brandweer na de schouw in de studentenflat aangaf dat de gangen brandschoon moeten zijn en dat er geen posters op de deuren geplakt mogen worden. “Wij zaten in een spagaat. We hebben er uitgebreid over gediscussieerd. Zo wint de dader namelijk alsnog. We probeerden met het verzoek de balans te vinden,” aldus Mul.

Voldoen aan de regelgeving

“We snappen dat de actie met de regenboogvlaggen is gestart en ondersteunen die actie. Maar we zijn wel beheerder van het gebouw en moeten voldoen aan de regelgeving. Hoe moeilijk dat ook is.” De vlaggen mogen wel binnenskamers voor de ramen hangen, met de tekst naar buiten, aldus Duwo.

Volgens de gemeente is de beslissing van Duwo een logische, omdat brandbare materialen krachtens de brandweer, maar ook bouw- en woningtoezicht, altijd verboden zijn in de gangen van dit soort complexen.

“Dit zijn geldende richtlijnen van de brandweer en de bouw- en woningtoezicht omtrent brandveiligheid. Het is goed dat hierover wordt geadviseerd en logisch dat hierop wordt toegezien in het kader van de veiligheid. De vlaggen blijven aanwezig alleen op een andere plek.”

Donderdag wordt een demonstratie gehouden. Demonstranten lopen vanaf het Mercatorplein naar de Krelis Louwenstraat in West. “We willen een grote regenboogvlag van 25 meter vanaf het dak van de flat naar beneden laten rollen. Verbrand je één vlag, dan krijg je er een grote of tien andere vlaggen voor terug,” aldus Carlo van Munster. De organisatie is nog in overleg met Duwo of dit mogelijk is.