Verbijstering in de Rivierenbuurt na brute moordaanslag

Iemand legt bloemen op de plaats in de Kinderdijkstraat waar Akram el Idrissi afgelopen woensdag in elkaar zakte. Hij overleed later in het ziekenhuis. Beeld Jakob van Vliet

Pal voor een woning aan de Kinderdijkstraat ligt een enorme berg met bloemen. Er staan kaarsjes en waxinelichtjes. Aan één bos hangt een kaartje: ‘Lieve Akram, Hoe jij klaar stond voor een ieder, doen wij dat ook bij jou.’ Ook ligt er een A4tje: ‘A. 21 jaar en het leven is voorbij. Onze harten huilen, je bent zo uit ons midden getrokken en dat doet meer dan pijn. Rest in Peace Bro’, ondertekend met een witte duif met olijftak.

Een jongen van een jaar of vijftien loopt heen en weer en wrijft in zijn ogen. Twee oudere jongens staren naar de bloemen. “Tragisch,” zegt een van hen.

Gespannen sfeer

Het door buurtbewoners omschreven ‘gemoedelijke’ plein langs de Hunzestraat/Kinderdijkstraat werd woensdagavond rond 7 uur ’s avonds opgeschikt door pistoolschoten. Waar de een de knallen omschrijft als vuurwerk, werden die door een ander herkend als pistoolschoten. “Het was pang, pang, pang. Van die korte schoten. Al is het de eerste keer dat we dit meemaken, ik wist meteen: dit is een liquidatie,” zegt buurtbewoner Ed Douwe.

Verschillende buren aan de Hunzestraat hadden een dag voor het incident al in de gaten dat er een gespannen sfeer hing op het tennisveldje. Een buurvrouw zag er woensdagavond vijf jongens op de stoep staan. “Zij keken naar de groep van zo’n tien jongens op het blauwe veldje. Ze waren heel gespannen en zenuwachtig. ‘Wat doet-ie hier?’ zei een van hen.”

Haar buurman Christiaan spreekt van een ‘agressieve en beangstigende sfeer’. “Aanvankelijk leek het alsof ze er stonden te chillen maar toen ik er rond 6 uur langs liep, zag ik dat ze met kwaaie blikken keken. Er was duidelijk een ruzie gaande. Een jongen riep: ‘Ik ben klaar met die kankergozer. Ik ga hem op zijn kankerbek slaan.’ Hij werd vastgehouden door twee vrienden,” zegt Christiaan.

Hij kent de groep jongens tussen 16 en 22 jaar oud niet en heeft ze er nog nooit eerder zien staan.

Hard gegil

Buurtbewoner Pien van Schijndel zat die avond met haar man rond 7 uur op het terras van De Rijncantine te eten. “Ik heb de dader zien schieten. Hij had een trainingsjasje aan en een petje op en schreeuwde er hard bij. Wat hij precies zei, kon ik niet verstaan. Ik zat aan mijn stoel genageld. Daarna liep hij vlug weg.”

Een groep van tien jongens rende naar de andere kant van het plein. Peter Uitzinger van Tennis Vereniging Rivierenbuurt zag hoe de jongens richting zijn tennisclub renden waar een vergadering plaatsvond. “Ze keken nog of ze hier naar binnen konden, maar ik maakte een gebaar dat de tent dicht was. Ze sprongen over het hek en staken de straat over.”

Vlak voor een woning aan de Kinderdijkstraat zakte Akram el Idrissi, die in veel conflicten was verwikkeld en gelieerd was aan de drillrapgroep 73 De Pijp, in elkaar. Een buurman hoorde hard gegil en zag de jongens heen en weer rennen. Iemand riep ‘Broeder’, zegt de man die liever anoniem blijft. Daarna stond het vol met politieauto’s en hing er een politiehelikopter in de lucht.

‘Dit is juist zo’n rustige buurt’

Het incident heeft hem enorm aangegrepen, net als veel andere buurtbewoners. Tennisster Inge – liever geen achternaam – die al ruim vijftig jaar in deze buurt woont, noemt het incident ‘heel heftig’. “Bij de Diamantbuurt moet je niet zijn. Dat wist ik al in mijn jeugd. Hier bleven incidenten altijd binnen de marge. Maar nu komt het wel heel dichtbij.”

Amber Kamminga en Peter Maas zijn ook geschrokken. “Dit is juist zo’n rustige buurt. Kijk daar zijn door omwonenden allemaal kleine buurttuintjes rondom de bomen gemaakt. Zo’n buurt is het.”

Ook ouders van de aan het plein gelegen Islamitische school zijn bezorgd. David Bay heeft drie kinderen op school. “Ze spelen vaak op het plein. Natuurlijk maak ik met zorgen over hun veiligheid.”

Buurtbewoners kenden de groepen jongens niet. “Het was ons ook meteen duidelijk dat ze hier niet hoorden,” zegt Van Schijndel. “Dit is een rustige en veilige buurt. Veel buren kennen elkaar.”

Ze wijst naar de Rijnstraat. “Daar, aan de overkant van de straat, heerst een hele andere sfeer. Net als in de Diamantbuurt.”

Kaarsje

El Idrissi was zelf vaak te vinden in de Diamantbuurt. Waarom hij is doodgeschoten, weet de politie nog niet. Het onderzoek is nog gaande.

Vlakbij de bloemen staat een busje van de gemeente waar omwonenden hun verhaal kwijt kunnen. Een man oppert dat er camera’s moeten komen op het plein. Een vrouw wijst op kapotte verlichting en een andere vrouw vertelt dat haar kind erg van slag is van de schietpartij.

Een twintiger in voetbaltenue komt een aansteker halen om een kaarsje aan te steken voor El Idrissi met wie hij vaak heeft gevoetbald.

Een dame achter een rollator werpt tijdens het passeren van de plek vlug een blik op de bloemen. “Was hij die rapper?” vraagt ze. Een vrouw, ver familielid van El Idrissi, schudt haar hoofd. “Voor zover wij weten, was hij geen lid van een drillrapgroep.”