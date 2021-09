Verbazing over zoekgeraakte gegevensdragers van kroongetuige Nabil B.

Advocaten Juriaan de Vries (l), Nico Meijering (m) en Christian Flokstra komen aan bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

‘Heb de directeur bij zn ballen. Ik bepaal nu de dingen hier. Na mij toe kunnen ze niks doen.’ Het is slechts een van de duizenden berichten die kroongetuige Nabil B. vanuit de gevangenis verstuurde met een naar binnengesmokkelde iPhone. Op het moment dat hij dit bericht verstuurde onderhandelde Nabil B. met het Openbaar Ministerie om kroongetuige te worden tegen Ridouan Taghi en diens vermeende groep.

Het bericht maakte onderdeel uit van een powerpointpresentatie die Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, dinsdagmiddag in de rechtbank gaf. Nog een bericht: ‘Ik ben en blijf een boef. Ik moord en steel alles wat haram is.’

Opportunist

Met de berichten wilde Weski aantonen dat Nabil B. een criminele opportunist is die mede uit geldzucht besloot om kroongetuige te worden. “Alles draait bij deze kroongetuige om geld,” aldus Weski. Daarmee borduurde ze voort op dat wat advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra in een eerder stadium van het proces ook al betoogd hadden: B. zou financieel het onderste uit de kan willen halen.

Ook aan de orde kwam een proces-verbaal dat onlangs is toegevoegd aan het strafdossier. Dat gaat over een inspectie die op 6 september 2017 plaatsvond in de cel van Nabil B. Daarbij werden een tv, een dongel, een harde schijf en een usb-stick in beslag genomen. Al deze voorwerpen zijn vermist. “Er kan van alles op hebben gestaan,” aldus Weski die om opheldering vroeg.

Zoekgeraakt

Nico Meijering geloofde niet dat de gegevensdragers daadwerkelijk zoek zijn. Hij vergeleek de vermissing met het verdwenen fotorolletje van Srebrenica.

Advocaat Max den Blanken haalde aan dat de kwijtgeraakte gegevensdragers van Nabil B. ontdekt waren bij de gevangenisdirecteur over wie Nabil B. schreef dat hij hem bij zijn ballen had. Ook hij geloofde niet dat bewijsmateriaal verdwijnt. “Dit zou uw rechtbank grote zorgen moeten baren.”

Woensdag wordt het proces voortgezet, dan wordt kroongetuige Nabil B. gehoord.