Verbazing bij wethouder over interne verbouwing Haga Lyceum

Het Cornelius Haga Lyceum aan de Naritaweg. Beeld Eva Plevier

“We bieden in het belang van de leerlingen het Haga Lyceum een goed gebouw, omdat we willen dat kinderen de ruimte hebben om te leren,” zei Moorman dinsdag. “Daarmee voldoen we ook aan de onderwijshuisvestigingsverplichting. Van deze verbouwing waren we nog niet op de hoogte.”

Door ruimtes anders in te delen, zijn er vijf extra klaslokalen bij gekomen in het gebouw van de islamitische school aan de Naritaweg, nabij station Sloterdijk. Zo dienen de keuken en de gebedsruimte nu als lokalen.

Of hiermee een slepend conflict over uitbreiding voorlopig is beslecht, is de vraag. Zo is onduidelijk hoe het staat met de brandveiligheid. Volgens de gebruiksvergunning, afgegeven toen het gebouw nog niet was verbouwd, kunnen er 400 mensen verblijven. Schooldirecteur Soner Atasoy rekent op 150 tot 180 nieuwe leerlingen, waarmee het totale aantal op maximaal 350 zou komen.

De brandweer heeft de nieuwe situatie nog niet beoordeeld en zal dat pas doen na een eventueel verzoek van de gemeente. Onduidelijk is nog of dat er komt.

Geschikt voor onderwijs

Een andere vraag is of er in het pand genoeg ruimte voor goed onderwijs. Voorafgaand aan de verbouwing was het uitgangspunt dat het gebouw geschikt was voor 210 leerlingen. Of de omstandigheden in de nieuwe situatie afdoende zijn, is een zaak die de onderwijsinspectie kan beoordelen. Die komt pas in actie bij eventuele klachten van ouders of leerlingen.

De gemeente en de school hebben lang gesteggeld over uitbreiding. Aanvankelijk zou bij de Naritaweg extra ruimte komen. Over de vraag wie de lokalen moest bouwen – een aannemer van de gemeente of van de school – ontstond een conflict.

Wethouder Moorman stelde het leeggekomen gebouw van het Reinaert in Bos en Lommer beschikbaar als dependance, met ruimte voor 500 leerlingen. Hagadirecteur Atasoy vond het gebouw onvoldoende en startte een bezwaarprocedure, die nog loopt.